Kamer neemt afscheid van 'gedreven, soms verbeten' Marianne Thieme

De Tweede Kamer heeft afscheid genomen van Marianne Thieme, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren. Thieme, een van de oprichters van de partij, zat sinds eind 2006 in de Kamer. Al die tijd was ze fractievoorzitter. Vorige week zondag kondigde ze haar vertrek aan.

In haar afscheidsbrief schrijft Thieme dat haar partij de bescherming van dieren, natuur en milieu veel hoger op de politieke agenda heeft gekregen en dat ze daar trots op is. Volgens haar is het nu algemeen bekend dat de veehouderij een van de grootste veroorzakers van klimaatverandering is.

Groot onrecht tegen dieren

Thieme vindt het anderhalf jaar voor de verkiezingen tijd om het stokje over te dragen. In haar brief benadrukt ze dat aan haar strijd tegen het "grote onrecht" tegen dieren geen einde komt en dat ze die elders gaat voortzetten. Zoals in elk debat eindigt Thieme met de zin: "En voorts ben ik van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie."

Kamervoorzitter Arib zei dat het parlement nog nooit zo veel over klimaat en dieren heeft gepraat als tegenwoordig en dat de Partij voor de Dieren daar een grote rol in heeft gespeeld. Arib typeerde Thieme als gedreven, vastberaden, gepassioneerd, vurig en soms een beetje verbeten. Volgens de Kamervoorzitter wist Thieme altijd waarover ze sprak: "Je kende alle cijfers en statistieken en het maakte niet uit wie je tegenover je had." Arib wees ook op de bijzondere kleren die Thieme altijd droeg op Prinsjesdag.

De opgestapte fractievoorzitter kreeg bij haar afscheid een koninklijke onderscheiding.

Thieme wordt als fractievoorzitter opgevolgd door Esther Ouwehand. Thiemes plaats in de Kamer wordt ingenomen door Eva van Esch, tot vorige week fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de stad Utrecht.