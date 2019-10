Elf Nederlandse ziekenhuizen in financiële gevarenzone

Elf ziekenhuizen in Nederland staan er financieel niet goed voor, waardoor de zorg in het gedrang dreigt te komen. De rendementen staan onder druk, de kosten van huisvesting stijgen, de wachtlijsten lopen op, de zorgvraag groeit en er is een schrijnend tekort aan personeel. Vooral kleinere ziekenhuizen worstelen met hogere schulden en slinkende buffers.

Dat blijkt uit de jaarlijkse stresstest van BDO Accountants naar de staat van Nederlandse ziekenhuizen aan de hand van de financiële jaarverslagen van 2018. Academische ziekenhuizen worden niet meegenomen. De uitkomsten van de test zeggen helemaal niets over de medische prestaties van de ziekenhuizen.

Wat betreft hun financiën scoren vijf van de elf ziekenhuizen al drie jaar op rij een onvoldoende. Onderaan de lijst bungelt het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer. Verder is de financiële situatie zorgelijk van het HagaZiekenhuis in Den Haag, het Brabantse Maasziekenhuis Pantein, het Zaans Medisch Centrum, ziekenhuisgroep Twente, het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen en het Limburgse Zuyderland.

Topziekenhuis

Weliswaar zijn het drie ziekenhuizen minder dan vorig jaar die in de gevarenzone zitten, maar BDO blijft bij de diagnose dat er nog steeds "een zorginfarct" dreigt, zij het niet acuut. Een aantal ziekenhuizen heeft jaar na jaar de boel financieel niet op orde.

Toch is het niet alleen maar kommer en kwel. De helft van de Nederlandse ziekenhuizen scoort een rapportcijfer 8 of hoger. Topziekenhuis op financieel gebied is het Amphia Ziekenhuis in Breda.

Het gezamenlijke bedrijfsresultaat van de ziekenhuizen samen bedroeg vorig jaar 274 miljoen euro, dat is 63 miljoen euro meer dan in 2017. Het rendement steeg ook licht. Voor de financiële gezondheid krijgen de ziekenhuizen samen een 7,4, tegen een 7,1 vorige keer.