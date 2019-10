Verdachten datacentrum NAVO-bunker 'groep anarchisten, die aan alles lak heeft'

Er wordt steeds meer duidelijk over het datacentrum dat eind vorige maand is opgerold in een voormalige NAVO-bunker in Duitsland. Bij de inval werden onder anderen vier Nederlanders opgepakt. De hoofdverdachte is de 59-jarige Nederlandse beheerder van het terrein: Herman-Johan X.

Duitsland gaat de beheerders van de servers vervolgen voor het faciliteren van criminele activiteiten. Het is voor het eerst dat zoiets gebeurt. Eerder werd al bekend dat de Nederlanders worden verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie en medeplichtigheid aan onder andere honderdduizenden zware drugsdelicten, handel in vervalst geld en gestolen data, en het verspreiden van kinderporno.

Malafide websites

In december 2013 kocht Herman-Johan X. de voormalige legerbunker in de deelstaat Rijnland-Palts. In de bunker van 5000 vierkante meter richtte hij een datacentrum in waar volgens de Duitse politie malafide websites werden gehost waarop onder meer drugs werd verkocht. Bij de Duitse instanties stond geregistreerd dat de Nederlander naar Singapore was verhuisd, maar in werkelijkheid verbleef hij op het voormalige NAVO-terrein.

Op de servers werd onder meer de site Wall Street Market gehost; een grote illegale verkoopsite zoals Marktplaats. Ook werd een grootschalige aanval op ruim een miljoen routers in Duitsland uitgevoerd.

Hoffelijk en welbespraakt

De burgemeester van Traben-Trarbach, waar de bunker stond, is samen met gemeenteraadsleden een aantal keer binnen in de bunker geweest. "We hebben nog gekeken of er bijvoorbeeld niet illegaal wiet geplant was", zegt Patrice Langer. Het viel hem op dat het terrein buiten de bunker slecht werd bijgehouden, terwijl de binnenkant van de bunker juist in opvallend goede staat was.

De 59-jarige Nederlander gaf tijdens de rondleidingen antwoord op alle vragen die de raadsleden hadden. Volgens de burgemeester was X. erg hoffelijk en welbespraakt. Hij kon alleen niet zeggen wat er op de servers stond.

Hoewel er vermoedens waren dat er iets niet in de haak was, kon de gemeente volgens de burgemeester niet veel doen, omdat het terrein in private handen was. Hij is dan ook blij met het grootschalige onderzoek van de politie dat nu is uitgevoerd.

Internationaal recht

Volgens een onderzoeker bij Spamhaus, een non-profitorganisatie in spambestrijding, stond de 59-jarige Nederlander al lang op hun radar. Volgens de onderzoeker is X. naar Duitsland gegaan, omdat providers in Nederland hem niet meer wilden aansluiten.

De verdachten waren geïnteresseerd in NAVO-bunkers, omdat ze veronderstelden dat dit onder internationaal recht zou vallen. Maar daar valt volgens de onderzoeker juridisch nog een hoop op af te dingen.

Anarchisten

Guido Blauw van Disaster-Proof Solutions, een bedrijf dat datacenters in oude bunkers verhuurt voor bedrijven en overheden, kent de hoofdverdachte. Hij heeft een oude bunker in het Zeeuwse Kloetinge van X. overgenomen. Volgens hem was het de verdachten te doen om het geld. Hij noemt de groep die is opgepakt als een groep anarchisten die aan alles lak heeft.

Het onderzoek naar de bunker liep al sinds 2015. Volgens de Duitse politie kan het nog maanden tot jaren duren totdat alle servers zijn uitgelezen. Het proces tegen X. en de andere verdachten zal hierdoor naar verwachting ook nog maanden op zich laten wachten.