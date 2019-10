Consumentenbond waarschuwt klanten Neckermann

De Consumentenbond waarschuwt klanten van Neckermann dat producten uit de webwinkel vaak niet worden geleverd. Ook is de klantenservice niet of nauwelijks bereikbaar.

Op de website van Neckermann staat dat het bedrijf vanwege technische en organisatorische problemen niet in staat is nieuwe bestellingen aan te nemen. "Probeert u het later nog eens", staat erbij.

Volgens de Consumentenbond beloofde Neckermann in augustus de problemen binnen een paar weken te verhelpen, maar is dat nog steeds niet gebeurd. Er zijn het afgelopen jaar 600 klachten binnengekomen over de webwinkel.

Faillissementen

Het van oorsprong Duitse postorderbedrijf ging in 2014 failliet en maakte online een doorstart. In 2016 begon Neckermann een winkelketen. In Nederland werden acht filialen van Kijkshop overgenomen en in België vijf zaken van DepotPlus. Neckermann wilde in de jaren daarna het aantal fysieke winkels flink uitbreiden, maar eind 2016 werd de tak waar de winkels onder vielen opnieuw failliet verklaard. De webwinkel bleef buiten schot.

Vorige week werd ook Thomas Cook Nederland, waar ook Neckermann Reizen deel van uitmaakt, failliet verklaard. Het is niet duidelijk of dat in verband staat met de klachten over de webwinkel. Neckermann en moederbedrijf Thomas Cook waren niet bereikbaar voor commentaar.