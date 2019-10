VDL Nedcar schrapt 700 flexibele banen

VDL Nedcar gaat ongeveer 700 banen schrappen. Het gaat om banen in de zogenoemde flexibele schil, meldt het autobedrijf. Na de reorganisatie blijven er zo'n 500 flexwerkers over in Born, waar nog eens 4300 vaste krachten werken. Er verdwijnen geen vaste banen.

De afbouw van flexibele arbeidskrachten begint in de week van 4 november en is naar verwachting tegen het einde van het jaar afgerond. Een deel van de uitzendkrachten kan mogelijk nog aan de slag bij andere VDL-vestigingen.

In augustus werd al aangekondigd dat het personeelsbestand moest inkrimpen vanwege een dalend productievolume. Toen werd gesproken over minimaal 600 banen, hoewel dat aantal niet door het bedrijf werd bevestigd.

Emissienormen en handelsconflict

2018 was een piekjaar voor VDL Nedcar, dat toen 7200 werknemers in dienst had. Omdat eind vorig jaar duidelijk werd dat de markt kromp, werden al duizend banen geschrapt.

VDL Nedcar werkt exclusief in opdracht van BMW. Volgens een woordvoerder zetten strengere emissienormen en het handelsconflict tussen de VS en China het vertrouwen van consumenten in de automarkt onder druk.

De vooruitzichten voor 2020 zijn ook niet goed voor de automarkt. Daarom is besloten nog eens 700 banen te schrappen.