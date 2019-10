Politie pakt klimaatdemonstranten bij Rijksmuseum in hoog tempo op

De politie pakt klimaatdemostraten bij het Rijksmuseum in Amsterdam in hoog tempo op om een einde te maken aan de demonstratie voor het klimaat. Betogers van de actiegroep Extinction Rebellion worden in rap tempo van straat gehaald. Burgemeester Halsema heeft daartoe een noodbevel uitgegeven.

Honderden betogers van de actiegroep liggen in elkaar gehaakt op de grond en blokkeren zo de Stadhouderskade bij het Rijksmuseum. Op beelden is te zien dat sommige demonstranten niet vrijwillig weggaan. Zij worden door agenten gedragen.

Inmiddels zijn 90 mensen aangehouden door de politie. "Van hen is de identiteit vastgesteld", zegt een politiewoordvoerder. Andere betogers zijn afgevoerd in bussen naar de stad van Amsterdam. Om hoeveel mensen het gaat en waar zij naartoe gaan, is onduidelijk. Het verplaatsen van de deelnemers aan de blokkade duurt waarschijnlijk tot in de avond, zegt de gemeente.

Het verplaatsen van de deelnemers zal naar alle waarschijnlijkheid tot in de avond duren. Tot voor 15.00 uur werden er ongeveer tien deelnemers aan de klimaatactie per uur door de politie losgehaakt. Daarnaast riep de politie betogers op om naar het Museumplein te vertrekken, waar een plek is gereserveerd voor de demonstratie. Sommige betogers gaven daaraan gehoord, maar lang niet alle, zag NOS-verslaggever Martijn Bink.

De gemeente spreekt van een illegale blokkade en roept de actievoerders op om te vertrekken. "De politie is hard nodig om de misdaad elders in de stad aan te pakken", aldus de gemeente.

Het oppakken van betogers begon vanochtend al: