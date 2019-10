Klimaatactivisten bezetten weg voor Rijksmuseum in Amsterdam

Honderden milieuactivisten demonstreren in Amsterdam voor meer klimaatmaatregelen. Actiegroep Extinction Rebellion blokkeert de Stadhouderskade ter hoogte van het Rijksmuseum. Ze hebben onder meer tenten opgezet.

De gemeente Amsterdam had de blokkade van de belangrijke doorgaande weg verboden, maar de actiegroep zet de actie toch door. "Wij gebruiken burgerlijke ongehoorzaamheid om de overheid te dwingen iets aan het klimaat te doen", zegt een woordvoerder van Extinction Rebellion.

Van de gemeente mochten de activisten wel demonstreren op het Museumplein achter het Rijksmuseum, omdat het protest daar minder overlast zou geven.

Politie

De politie is onder meer met ME-busjes aanwezig. Via luidsprekers is omgeroepen dat de activisten naar het Museumplein moeten gaan. Daar hebben ze geen gehoor aan gegeven.