Extinction Rebellion: 'ongehoorzame burgers' die nu wereldwijd actievoeren

Hallam, die vorige maand werd opgepakt omdat hij het vliegverkeer op het Londense vliegveld Heathrow met drones wilde ontregelen, wil dat er naast mannen ook vrouwen, kinderen en ouderen meedoen aan de demonstraties. "Zij geven de strijd een legitiem universeel karakter."

Een voorbeeld daarvan is Eloise Jones, een 45-jarige sociaal werker uit Reading. Zij stond afgelopen vrijdag samen met tientallen andere activisten terecht in een rechtbank in Londen voor het blokkeren van bruggen in die stad. Tegen de jury gaf ze toe schuldig te zijn en vertelde ze dat ze "een extreem moeilijke beslissing" had moeten maken toen ze voor het eerst in haar leven werd gearresteerd.

Daarmee nam ze het risico om haar baan te verliezen. "Ik beschouw mezelf als een gehoorzaam burger en een goede moeder voor mijn drie schoolgaande kinderen. Ik ben erg bezorgd over hun toekomst. Ik voelde dat dit de enige manier was om alarm te slaan in de korte tijd die we nog hebben."

Nepbloed

Met de bruggenblokkades in Londen waaraan Jones dus deelnam, haalde XR voor het eerst het wereldnieuws. Daarna volgden de acties, groot en klein, zich op. In mei blokkeerden duizenden demonstranten verschillende delen van Londen. Bij een gebouw van Shell werd een glazen deur vernield en muren werden beklad met woorden als 'plaats delict'. Vorige week nog werd het gebouw van het ministerie van Financiën besmeurd met honderden liters nepbloed.

De beweging waaide al snel over naar de rest van de wereld. Inmiddels zijn er in zeker veertig landen afdelingen opgericht. XR heeft geen bazen en werkt zonder gestructureerde organisatie. Leden communiceren in groepen vooral via chats en sociale netwerken.

Koningsdag

Ook in Nederland lieten actievoerders van XR zich al eerder horen. Eind april blokkeerden leden verschillende wegen in Amsterdam en op Koningsdag sprongen ze in de Amersfoortse grachten om aandacht te vragen voor de stijgende zeespiegel.

In België verstoorden klimaatactivisten een live televisiedebat. In witte shirts en met olifantenmaskers op gooiden ze confetti op de presentator en zijn gasten Guy Verhofstadt en Geert Bourgeois.

Bekijk hier de beelden van het live-debat: