Franse terreuraanklager: aanwijzingen voor radicalisering mesaanvaller

De anti-terreuraanklager in Parijs heeft aanwijzingen voor "latente radicalisering" gevonden bij de politiemedewerker die donderdag vier collega's doodstak.

Aanklager Jean-François Ricard zei vandaag op een persconferentie dat Mickael H. contact had met leden van een salafistische groepering. Het salafisme is een ultraconservatieve, orthodoxe stroming binnen de islam.

Volgens Ricard bekeerde H. zich zo'n tien jaar geleden tot de islam. En niet anderhalf jaar geleden, zoals Franse media gisteren meldden.

Verdachte berichten

In eerste instantie beschouwden de rechercheurs de mes-aanslag als moord, omdat de 45-jarige IT-medewerker met psychische problemen zou kampen en er geen aanwijzingen bekend waren van radicalisering. Maar na onder meer het doorpluizen van zijn telefoon nam gisteren de anti-terreurafdeling van het Franse OM toch het onderzoek over.

De man zou kort voor zijn actie aan zijn vrouw hebben gemeld dat hij een mes had gekocht, waarna zijn vrouw antwoordde: "Alleen God zal over je oordelen". Verder stuurden de twee in de uren voor de aanval 33 berichten naar elkaar over de islam. De vrouw van de dader zit nog in hechtenis.

'Dodelijke reis van 7 minuten'

Inmiddels hebben rechercheurs de actie van H. kunnen reconstrueren. Aanklager Ricard omschreef de aanval vandaag als "een dodelijke reis van 7 minuten".

Donderdagochtend vertrok de in Martinique geboren H. zoals gewoonlijk vanuit zijn huis in de Parijse voorstad Gonesse met de trein naar het politiekantoor in het hart van de Franse hoofdstad.

Tijdens zijn lunchpauze ging hij de stad in om daar twee messen te kopen; een keukenmes van 33 centimeter en een oestermes. Daarna ging hij terug naar zijn werkplek en begon hij op zijn collega's in te steken. Bij twee van hen sneed hij de keel door. Volgens de aanklager vertoonden de lichamen "sporen van extreem geweld".

Zeven minuten na het begin van de actie werd hij op de binnenplaats van het politiegebouw doodgeschoten.