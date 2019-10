Monty Python is 50: de humor was best wennen, ook bij de BBC zelf

Dat begon al voordat de eerste aflevering op de late avond van 5 oktober 1969 werd uitgezonden. In een memo van het 'hoofd Komedie' bij de BBC, blijkt deze Michael Mills minder gediend van grapjes achter de schermen. Als er eind juli 1969 nog geen officiële titel ligt voor de serie, vraagt hij de producent "alsjeblieft" eens met de schrijvers te spreken.

"Ik heb nog niet gereageerd op de grappige titels die tot dusver op de scripts zijn gezet", schrijft hij. "Ik had gehoopt dat ze hier uit eigen beweging mee zouden ophouden. Echter, de tijd is aangebroken dat we stoppen met die eigenaardige titels." Een van de titels waaraan de chef zich stoorde, was 'Bunn Wacket Buzzard Stubble and Boot', een gekscherende referentie naar een fictief juristenkantoor.

The Ministry of Silly Walks is een van de bekendste sketches uit de serie