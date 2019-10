151 jaar impeachment: van Johnson via Nixon naar Clinton

De inspecteur-generaal van de Amerikaanse inlichtingendiensten wordt is 4 oktober verhoord in het impeachment-onderzoek naar Donald Trump. Maar de president is niet de enige ambtenaar in de VS die met zo'n procedure uit zijn functie kan worden gezet.

Tegen de president, de vice-president, maar ook tegen andere hoge functionarissen en rechters in de Verenigde Staten is impeachment mogelijk. De afzettingsprocedure is een stok achter de deur voor het Congres om machtsmisbruik tegen te gaan.\

Wat is het precies?

Tegen Donald Trump loopt nu een impeachment-onderzoek. Slechts twee Amerikaanse presidenten zijn ooit 'impeached' - en dat leidde tegenstrijdig genoeg nooit tot daadwerkelijke afzetting.

Want impeachment is officieel maar een van de stappen in het hele proces om een president tot aftreden te dwingen. Terwijl in de volksmond de afzettingsprocedure als geheel wordt bedoeld.

Om precies te zijn is impeachment het punt waarop het Huis van Afgevaardigden, de Tweede Kamer als het ware, instemt met het gedwongen vertrek van de president. Daarmee is de afzetting nog niet rond: ook twee derde van de Senaat moet ermee instemmen. Pas dan moet de president echt zijn koffers pakken en neemt de vice-president het over.

In dit artikel lees je meer over hoe dit proces bij Trumps voorgangers verliep. En over de geschiedenis van impeachment. Te beginnen met de opvallende naam.

Perzik?

Het woord heeft niets te maken met een perzik, de vertaling van peach. Impeachment stamt af van het Franse woord empêcher, ofwel tegenhouden.

Van Frankrijk en Iran tot de Filipijnen en de VS: diverse landen hebben in de grondwet dit machtscontrolemiddel opgenomen. In de Amerikaanse grondwet staat letterlijk: