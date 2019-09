Zo werkt 'impeachment', de afzettingsprocedure tegen Trump

Dat er in november volgend jaar presidentiële verkiezingen zijn, speelt volgens Olthof ook een rol. Het Democratische kamp wil zijn kiezers mogelijk laten zien dat ze niet stil hebben gezeten. Maar als we naar de geschiedenis kijken, dan is impeachment hiervoor een riskante strategie.

Er is namelijk nog nooit een president succesvol afgezet via impeachment. Tegen Democraat Bill Clinton werd in 1998 een poging voorkomen. Het Huis (in handen van de Republikeinen) ging akkoord, maar de Senaat (in handen van de Democraten) niet.

"Clinton was op geen enkel moment van zijn presidentschap populairder dan vlak na de impeachment", zegt Vlam. Dat Clinton gelogen had onder ede, over zijn affaire met Monica Lewinsky, bleef in de optiek van de meeste Amerikanen een privékwestie.

Richard Nixon hield de eer aan zichzelf en trad in 1974 af als president. Impeachment was al ingezet, maar nog voordat het tot een stemming kwam, stapte Nixon op. De Republikein had politieke tegenstanders af laten luisteren.

Net als Clinton was ook president Andrew Johnson door het Huis van Afgevaardigden impeached, maar er was te weinig steun in de Senaat. Op één stem na mocht Johnson blijven zitten tot 1869. Hij had tegen een wet in zijn minister van Defensie ontslagen.