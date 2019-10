'Haagse wethouders maandenlang afgeluisterd door recherche'

De van corruptie verdachte Haagse wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui zijn maandenlang afgeluisterd door de rijksrecherche. Dat melden bronnen rond het onderzoek aan NRC. Bij de twee wethouders van Groep de Mos, een raadslid van die partij en drie Haagse ondernemers zijn dinsdag invallen gedaan in kantoren en woningen.

Het onderzoek richt zich op ambtelijke corruptie, omkoping en schending van het ambtsgeheim. De Mos en Guernaoui zouden als wethouders onder meer nachtvergunningen hebben verstrekt aan het zalencentrum van twee horeca-ondernemers. Die zouden de Groep de Mos daarvoor betaald hebben.

Het college van de gemeente Den Haag viel deze week nadat coalitiepartijen VVD, D66 en GroenLinks het vertrouwen in Groep de Mos hadden opgezegd.

Volgens NRC kreeg de rijksrecherche in de tweede helft van 2018 belastende informatie over wethouder De Mos. De verdenkingen waren zwaar genoeg voor een diepgaand onderzoek en bronnen melden aan de krant dat de recherche voor dat onderzoek de telefoons van de hoofdpersonen maandenlang heeft afgeluisterd. In die telefoongesprekken kwam naar voren dat De Mos en Guernaoui vergunningen regelden voor de horeca-ondernemers.

De advocaat van De Mos spreekt tegenover NRC de beschuldigingen tegen: "Richard laat weten dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld en dat hij zich nooit heeft verrijkt." De advocaat van Guernaoui is niet blij met het afluisteren door justitie: "Mijn cliënt is geschrokken dat hij getapt is door justitie, zeker omdat hij zich er niet van bewust is dat hij iets fout gedaan heeft."