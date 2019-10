Gewelddadige protestgolf Haïti: 'Niet eerder voelde ik me zo onveilig'

De onrust verspreidt zich

In tegenstelling tot bij eerdere protestgolven gaat het er niet alleen in de stad hard aan toe. Ook op het platteland merken ze hoe hoog de spanningen zijn opgelopen. De Nederlandse Marijke Zaalberg werkt al meer dan twintig jaar op een school in de bergen, zo'n 30 kilometer ten zuiden van de hoofdstad.

"Normaal is het hier heel kalm en tijdens eerdere protestperiodes bleef de onrust ver weg", vertelt ze."Maar ook wij merkten deze keer iets van de boosheid van de Haïtianen", vervolgt Zaalberg. "Vorige week richtte een groep jongens nog een barricade op voor de school. De directeur wilde met ze gaan praten maar toen gooiden ze met stenen naar hem."

De school is later in gesprek gegaan met de relschoppers. "Er bleken allerlei geruchten rond te gaan over de directeur. Hij zou bijzonder rijk zijn geworden door de school", zegt Zaalberg. Ze vermoedt dat de jongens zijn opgejut, het is een onderdeel van de strategie van de oppositiepartijen.

"Deze jongens zijn vaak in extreme armoede opgegroeid en vatbaar voor dat soort ideeën. Ze hebben als doel om paniek te zaaien en zo het land op slot te gooien," vertelt Zaalberg.