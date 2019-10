Grote fouten in zaak Lili en Howick, instanties ruzieden vooral

Verschillende instanties hebben vorig jaar gefaald in de zaak rond de twee asielkinderen Lili en Howick. Dat concludeert de inspectie Justitie en Veiligheid. Bronnen bevestigen een bericht van RTL Nieuws daarover.

De kinderen zouden uitgezet worden naar Armenië, maar vlak voor de daadwerkelijke uitzetting liepen ze weg en waren spoorloos. Pas nadat toenmalige staatssecretaris Harbers had besloten dat de twee toch mochten blijven, doken ze weer op.

Volgens de inspectie ging zo ongeveer alles mis wat mis kon gaan. De betrokken instanties, de politie, voogdijinstelling Nidos en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) van het ministerie, hadden totaal geen regie over de zaak. Er was vooral onderlinge onenigheid over wie welke rol had.

Verzaakten hun taak

Op het moment van hun verdwijning verbleven de kinderen in het huis van hun opa en oma in Wijchen. Nidos en de DT&V hadden afgesproken dat medewerkers van de voogdijinstelling toezicht zouden houden op de kinderen. Maar die verzaakten hun taak, waardoor de kinderen de benen konden nemen.

Volgens de inspectie had de DT&V nooit moeten instemmen met het overlaten van het toezicht aan Nidos. De dienst heeft veel te weinig de regie in handen gehouden in de zaak. En de medewerkers van Nidos hebben zich vervolgens niet aan de afspraken gehouden, concludeert de inspectie.

Maar ook toen Lili en Howick verdwenen waren ging er van alles mis. De zoekactie kwam traag op gang. Het ontbrak de politie aan een totaaloverzicht, belangrijke aanknopingspunten om de tieners weer te vinden werden gemist. In de informatie-uitwisseling werd fout op fout gestapeld, aldus de inspectie.

Uiteindelijk maakte staatssecretaris Harbers de volgende dag een draai en besloot dat de twee kinderen toch een verblijfsvergunning kregen. Daarop doken ze weer op. Waar ze de nacht hebben doorgebracht en of ze hulp hebben gehad bij hun vlucht is nooit duidelijk geworden.

Soepeler regels

Naar aanleiding van de zaak Lili en Howick kwamen er begin dit jaar soepeler regels voor in Nederland gewortelde kinderen. Enkele honderden kinderen profiteerden daarvan. Tegelijkertijd is er meer geld vrijgemaakt voor snellere asielprocedures, zodat er geen nieuwe gevallen als Lili en Howick ontstaan.

Lili en Howick zijn inmiddels herenigd met hun moeder, die vanuit Armenië weer naar Nederland is teruggekeerd. Het rapport van de inspectie wordt aan hen voorgelegd, waarna het half oktober naar buiten wordt gebracht.