Prins Harry naar rechter om hacken voicemail

De Britse prins Harry klaagt de uitgeverijen van tabloids The Sun en Daily Mirror aan omdat de kranten zouden hebben geprobeerd in te breken op zijn voicemail. Details erover zijn niet bekendgemaakt, maar een woordvoerder van de prins bevestigt dat de aanklacht is ingediend.

Het zou niet de eerste keer zijn dat de Britse pers toegang probeerde te verschaffen tot de telefoons van de royals. In 2013 werden de mobieltjes van Harry en de vrouw van prins William, Kate, gehackt door medewerkers van de tabloid News of the World, de zondagsuitgave van The Sun. Het afluisterschandaal leidde uiteindelijk tot de opheffing van de tabloid.

Prins Harry is deze week de strijd aangegaan met de Britse roddelpers, waarmee hij al tijden op gespannen voet leeft. Afgelopen dinsdag kondigde hij ook al een zaak aan tegen The Mail on Sunday omdat de krant een privébrief van zijn vrouw Meghan aan haar vader had gepubliceerd.

De prins zei daarbij dat hij met de werkwijze van de roddelpers parallellen ziet met de manier hoe zijn moeder Diana destijds werd bejegend.