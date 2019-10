Sierteler verdacht van gebruik fipronil: honderdduizenden bijen dood

In de buurt van Biezenmortel in Noord-Brabant zijn honderdduizenden bijen gestorven, waarschijnlijk door het verboden gif fipronil. Er zijn drie verdachten aangehouden bij een sierteler en een leverancier na doorzoekingen door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Bij de doorzoeking zijn gewasbeschermingsmiddelen en administratie in beslag genomen, meldt het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie, dat zich richt op fraude en milieucriminaliteit. De drie arrestanten zijn na verhoor vrijgelaten, maar blijven verdachten.

Bij een aantal imkers in de buurt van Biezenmortel stierven deze zomer meerdere bijenvolken, vermoedelijk doordat een sierteler in de buurt gewassen had bespoten met een bestrijdingsmiddel waarin de illegale stof fipronil is verwerkt.

Fipronil leidde in 2017 tot een crisis in de pluimvee-industrie. Een bedrijf dat zich toelegt op de bestrijding van bloedluis bij kippen had de verboden stof gebruikt. Miljoenen eieren en kippen moesten worden vernietigd en afgemaakt. Een jaar eerder leidde het gebruik van fipronil in Molenschot al tot de dood van 1,8 miljoen bijen.