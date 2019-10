Hongkong-bestuurder Lam verbiedt maskers, betogers meteen de straat op

De hoogste bestuurder van Hongkong, Carrie Lam, heeft een verbod op maskers ingevoerd. Het verbod gaat om middernacht lokale tijd in. Het is onderdeel van een pakket maatregelen dat ervoor moet zorgen dat de rust weer terugkeert na de maandenlange protesten in Hongkong. Lam benadrukt dat er geen sprake is van een noodtoestand.

Demonstranten verzetten zich tegen het verbod en zijn de straat opgegaan, velen gemaskerd. Duizenden mensen zijn bijeengekomen in het financiële district van de stad en scanderen leuzen. De activisten dragen maskers omdat ze niet herkend willen worden en maskers hen beschermen tegen traangas.

Lam heeft voor het eerst haar speciale bevoegdheden gebruikt om de noodmaatregelen in te kunnen voeren. Volgens correspondent Sjoerd den Daas krijgen de autoriteiten nu meer mogelijkheden om het protest hard neer te kunnen slaan wanneer ze dat nodig vinden. Onduidelijk is nog hoe de politie het verbod gaat handhaven.