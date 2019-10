'Na al die oorlogen is Iraakse jongere niet bang om te sterven voor betere toekomst'

Populaire generaal

De trigger voor dit protest lijkt het ontslag te zijn van een populaire generaal in Mosul, die gestreden heeft tegen IS. Maar zowel Al-Zwaini en Alkaduhimi wijzen erop dat de onvrede al jaren sluimert. Alkaduhimi: "Geen elektriciteit betekent dat het eten in je koelkast niet meer goed is. Vriendjespolitiek betekent dat je diploma niks waard is. Tel daarbij alle oorlogen op. Het Iraakse volk is kapotgemaakt."

Ook Al-Zwaini wijst erop dat de regering, die vorig jaar werd gekozen, er niet in slaagt om die onvrede onder de bevolking, en dus ook onder de nieuwe generatie, weg te nemen. "En dat is zeker in Irak gevaarlijk. Dit is een zwaar getraumatiseerd land. Eerst door het regime van Saddam Hoessein, daarna door de Amerikaanse invasie die leidde tot de Irakoorlog en toen door de opkomst van IS. Als er niks gedaan wordt aan de problemen, kweek je zo weer een nieuw IS."

Een bericht dat gedeeld wordt onder de hashtag #Save_the_Iraqi_people :