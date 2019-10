Slachtoffer healingsessie IJzendijke kwam uit Oudewater

Het dodelijke slachtoffer van een healingsessie in het Zeeuwse IJzendijke vorige week woensdag was een 34-jarige man uit Oudewater. Dat heeft het Openbaar Ministerie laten weten. De drie mensen die vorige week werden opgepakt in de zaak worden verdacht van doodslag.

Eén van de verdachten, een therapeut van 36 uit Terneuzen, zit nog vast. Het gaat om de eigenaar van de locatie waar de spirituele sessie plaatsvond. Hij zou het grootste aandeel hebben in het incident. Een andere therapeut, een 35-jarige man uit Terneuzen, is vrijgelaten. Het duo wordt behalve van doodslag ook verdacht van het bezitten en verstrekken van harddrugs.

De derde verdachte, een 37-jarige Brit, mag de zaak thuis afwachten. Hij was, net als het slachtoffer, aanwezig bij de meerdaagse ceremonie, waarbij ook verdovende en hallucinogene middelen werden gebruikt.

Impact

Alfons Bals, advocaat van de vrijgelaten therapeut zegt tegen Omroep Zeeland dat het incident grote impact heeft op zijn cliënt. "Het is een drama. De man overleed bijna in zijn armen. Moet ik nog meer zeggen?" Hij zegt dat er nog veel onduidelijkheid bestaat over wat er is voorgevallen. Ook zakelijk zijn de gevolgen groot. "Mijn cliënt mag zijn werk nu niet uitoefenen. Overigens wil hij dat ook niet voordat helemaal duidelijk is wat er precies gebeurd is. Hij wil dit nooit meer meemaken."

Het 34-jarige slachtoffer uit Oudewater raakte vorige week onwel na een healingsessie en werd door een aantal mensen afgeleverd bij een poliklinisch ziekenhuis in Oostburg. Vandaar werd hij overgebracht naar een ziekenhuis in Gent. Hij overleed korte tijd later.