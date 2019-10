Stereotype klopt niet meer: Russen drinken fors minder

Het zijn met name de jonge Russen die het verschil maken, denkt Godfroid. Zij laten de wodka staan en houden het bij bier, wijn en breezers. Dronken op sociale media is een no go, fitboys en fitgirls is wat je ziet op Instagram. "Gezondheid is populair."

Naast minder alcoholgebruik ziet Godfroid meer voorbeelden van een gezonder leven in Rusland. Er wordt meer gesport en minder gerookt. "Hoewel er nog altijd stevig wordt gerookt, kun je nergens meer binnen roken. Ook bij uitgangen van openbare gelegenheden en in parken is het steeds vaker verboden."

De gezondheidscultus zorgt ervoor dat de Rus steeds ouder wordt. Waar in de jaren 90 de levensverwachting voor de man nog op 57 jaar ligt, is het getal nu gestegen tot 68 jaar. Russische vrouwen worden gemiddeld 78 jaar.

Jeltsin

Het wordt volgens Godfroid tijd om het beeld van de beschonken Rus bij te stellen. De tijd van Boris Jeltsin, de voorganger van Poetin, die herinnerd zal worden om zijn publieke dronkenschap, ligt ver achter ons.

Het beeld gaat nog wel op bij oudere Russische mannen en op het platteland, volgens Godfroid. Daar kan de correspondent persoonlijk over meepraten. Op bezoek in het land ziet hij het er 'weleens stevig aan toe gaan'. "Dan ontkom je er als journalist vaak niet aan om een glaasje mee te drinken, maar ik probeer het binnen de perken te houden."

Bij officiële gelegenheden kwamen in het verleden de flessen Smirnoff, Stolichnaya of Moskovskaya geregeld op tafel: