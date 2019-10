Nederlanders hebben minder voedsel verspild

Nederlanders zijn de afgelopen jaren thuis minder voedsel gaan verspillen. Gemiddeld gaat het nu om zo'n 34,3 kilo eten per persoon per jaar. Dat is bijna 7 kilo minder dan drie jaar geleden.

Ook is er minder drinken weggespoeld via de gootsteen en het toilet: nu ruim 45 liter per persoon per jaar; in 2016 was dat nog 57 liter.

De cijfers komen uit een driejaarlijks onderzoek in opdracht van het ministerie van Landbouw naar hoe huishoudens met voedsel omgaan. Minister Schouten heeft de resultaten naar de Tweede Kamer gestuurd.

Halvering in 2030 is het doel

Sinds de eerste meting, in 2010, wordt er nu 29 procent minder voedsel verspild. Brood, zuivel, groente, fruit en aardappelen worden het vaakst weggegooid.

Volgens Schouten ligt Nederland op koers om het eerder gestelde doel te halen: in 2030 een halvering van de totale voedselverspilling ten opzichte van 2015. Het gaat dan niet alleen om huishoudens, maar om de hele "keten", dus ook bijvoorbeeld, winkels, restaurants en producenten.

Milieu en portemonnee

De minister schrijft dat ze bewuster omgaan met eten en het waarderen van voedsel belangrijk vindt: "Het doet recht aan de waarde van voedsel en de mensen die het maken, onze boeren, telers en vissers; verder leidt verspilling tot onnodige kosten voor ons milieu en de portemonnee en gaan waardevolle grondstoffen erdoor verloren."

Volgens Schouten komt de afname onder meer door de toegenomen aandacht voor voedselverspilling.