Bernie Sanders legt presidentscampagne stil vanwege hartklachten

De Democratische presidentskandidaat Bernie Sanders heeft zijn campagne stilgelegd, nadat hij gisteravond in het ziekenhuis werd opgenomen vanwege hartklachten.

De 78-jarige senator uit Vermont kampte tijdens een campagnebijeenkomst in Las Vegas met pijn op de borst. In het ziekenhuis werd geconstateerd dat een ader van Sanders was dichtgeslibd, waarna artsen twee stents (buisjes om de ader open te houden) plaatsten bij de politicus.

Het is onduidelijk hoe het verder gaat met de campagne van Sanders. Volgens zijn campagnemanager is Sanders in ieder geval "aanspreekbaar en opgewekt".

Oudste kandidaat

Samen met Joe Biden (76) en Elizabeth Warren (70) is Sanders een van de favorieten om het volgend jaar op te nemen tegen zittend president Donald Trump bij de presidentsverkiezingen in de VS.

In 2016 deed Sanders ook al een gooi naar het presidentschap. Toen wist hij veel jongeren te trekken met zijn democratisch-socialistische roep om verandering. Hij pleitte onder meer voor een zorgverzekering voor alle Amerikanen en ageerde tegen Wall Street.

Zijn bijeenkomsten trokken tienduizenden aanhangers en Sanders legde zo Hillary Clinton, de favoriet van de Democratische partijtop, het vuur na aan de schenen.