Gerechtshof houdt deur open naar strafvervolging van ING voor witwaszaak

Gedupeerden van de gebrekkige witwascontrole bij ING, die proberen de bank alsnog strafrechtelijk vervolgd te krijgen, hebben een eerste winstje geboekt. Het gerechtshof in Den Haag heeft namelijk geoordeeld dat zij ontvankelijk zijn. Dat bevestigt het gerechtshof na berichtgeving van het FD en NRC.

Vorig jaar trof ING een megaschikking van 775 miljoen euro met het Openbaar Ministerie omdat de bank te weinig had gedaan tegen witwassen. Daarmee was de kous af voor het OM en werden de bank en bankmedewerkers verder niet strafrechtelijk vervolgd.

Artikel 12

Verschillende partijen begonnen daarom een zogeheten artikel 12-procedure. Met zo'n procedure proberen ze het OM te dwingen alsnog tot vervolging over te gaan. Het gerechtshof heeft nu in een tussenuitspraak geoordeeld dat een aantal klagers partijen zijn met voldoende belang in deze zaak. Ze zijn dus ontvankelijk verklaard.

"Dit wil nog niet zeggen dat het OM nu al opdracht krijgt om te gaan vervolgen", zegt een woordvoerder van het gerechtshof. "Het hof wil nu eerst nadere informatie om verder te gaan met deze procedure. Een beslissing over wel of niet vervolging komt pas later."

Volgens NRC en FD zijn de drie gedupeerden de Amerikaanse curator van een bedrijf dat beleggers oplichtte, de Nederlandse ondernemer Sam van Doorn en Pieter Lakeman van de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen. Van Doorn raakte zijn bedrijf kwijt nadat een zakenpartner fraude pleegde via ING.

Rechter moet meekijken bij schikking

Direct na de bekendmaking van de schikking kwam er al kritiek op, onder meer vanuit de politiek. In reactie daarop zei OM-topman Gerrit van der Burg al dat het voortaan anders moet. Als het Openbaar Ministerie en een verdacht bedrijf met elkaar een schikking afspreken, dan moet de rechter meekijken. "Ik lees ook de krant en heb ook buren. Ik snap de maatschappelijke kritiek op schikkingen", zei hij begin dit jaar. "Een mogelijke openbare, rechterlijke toets kan die wegnemen. Mits de rechter niet het hele dossier behandelt, maar bijvoorbeeld alleen het feitenrelaas met de bewijsvoering."

Het idee is dat schikkingen van 2 miljoen of hoger door een rechter kunnen worden getoetst. Die moet dan kijken of er sprake is van een strafbaar feit en of het bedrag dat betaald moet worden in verhouding staat tot de misstand.