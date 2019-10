RTL: Douanetop werkte onderzoek naar corruptie in haven tegen

De top van de douane heeft een groot onderzoek naar corruptie onder douanemedewerkers in de Rotterdamse haven tegengehouden. Dat meldt RTL Nieuws op basis van bronnen bij ministeries en opsporingsinstanties. De douane herkent zich daar niet in.

Onderzoekers die "kwetsbaarheden" onderzochten bij opsporingsdiensten in de haven, stuitten volgens RTL op signalen van corruptie, integriteitsschendingen en samenwerking met de georganiseerde misdaad. Er zouden onder meer drugstransporten zijn doorgelaten. Er zouden veel douanemedewerkers bij betrokken zijn.

In opdracht van het onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap, dat valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid, zou een drie jaar durend wetenschappelijk onderzoek worden gehouden naar de omvang van ambtelijke corruptie. Verschillende instanties, zoals de fiscale opsporingsdienst FIOD, werkten wel mee en gaven inzage in dossiers voor het onderzoek, dat de titel kreeg 'Als de prooi de jager pakt'.

Opzettelijke integriteitsschendingen

De douane werd echter steeds minder welwillend om mee te werken, toen na 119 interviews bleek dat er "tal van aanwijzingen" waren dat er fors meer "opzettelijke" integriteitsschendingen waren dan bekend was. Het zou gaan om honderden gevallen tussen 1996 en 2016, meldt RTL Nieuws. Bewijs dat er fouten waren gemaakt, was er nog niet, maar dat zou onderwerp moeten zijn van verder onderzoek.

Uiteindelijk kregen de onderzoekers helemaal geen toegang tot dossiers en stopte de douane de eerder beloofde medewerking. De dienst verzette zich ook tegen publicatie van het concept-eindrapport, meldt RTL.

Onderzoek stopgezet

De onderzoekers staakten in mei na drie jaar hun onderzoek. Ze zeiden dat ze te veel weerstand ondervonden bij hun onderzoek, maar gaven verder niet aan wat ze daarmee bedoelden. De twee hoofdonderzoekers stelden dat alleen een parlementair onderzoek voldoende zou zijn om inzicht te krijgen in de problematiek in de Rotterdamse haven.

Het onderzoeksrapport is uiteindelijk niet gepubliceerd, omdat de onderzoekers te weinig concreet materiaal konden verzamelen.

De douane zegt in een schriftelijke verklaring dat integriteit cruciaal is en dat de dienst daarom graag meewerkt aan onderzoeken naar dit thema. Zo verleende de dienst de laatste jaren medewerking aan een onderzoek naar integriteitsschendingen en een ander onderzoek naar ondermijning in de haven Rotterdam, staat in de verklaring. Volgens de douane is het onderzoek waar RTL het over heeft, gestopt omdat er discussie was over onder meer de gekozen methodiek.

"De tegenwerking herkennen wij niet", voegt een woordvoerder daaraan toe. Hij wil niet ingaan op onder meer het bericht van RTL dat de onderzoekers geen toegang meer kregen tot de dossiers.