'Havenpersoneel werkte onderzoek naar corruptie tegen'

Onderzoekers die zich ruim drie jaar verdiepten in de corruptiegevoeligheid van onder meer douane en politie in de Rotterdamse haven hebben hun opdracht teruggegeven. Ze ondervonden naar eigen zeggen te veel weerstand tijdens het uitvoeren van hun onderzoek.

De twee hoofdonderzoekers schrijven in een verklaring dat alleen een parlementair onderzoek "voldoende gewapend is" om inzicht te krijgen in de integriteitsproblemen in de Rotterdamse haven.

Weerstand

De onderzoekers bekeken incidenten in de haven in de periode 1996-2016 en interviewden daarover 119 personen.

Daarbij kwamen ze flink wat zaken op het spoor die nooit zijn onderzocht. In hun pogingen te achterhalen waarom dat niet is gebeurd, stuitten de onderzoekers op weerstand. Zo kregen ze onder meer geen toegang tot schriftelijke bronnen.

"Hiervoor werden uiteenlopende argumenten aangevoerd, maar uit feiten en omstandigheden leiden we af dat deze organisaties geen prijs stelden op onze onderzoeksactiviteiten", schrijven de onderzoekers.

Geen rapport

Omdat ze daardoor te weinig concreet materiaal konden verzamelen, is besloten geen onderzoeksrapport te publiceren. Wel hebben de onderzoekers na drie jaar veldwerk naar eigen zeggen "diep inzicht gekregen in de mogelijke kwetsbaarheden voor criminaliteit die in de haven aan de orde zijn".

In maart werden nog drie douaniers in de Rotterdamse haven gearresteerd op verdenking van witwassen.