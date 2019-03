Douaniers Rotterdamse haven gearresteerd op verdenking van witwassen

Drie douaniers in de haven van Rotterdam zijn gearresteerd op verdenking van witwassen. De drie mannen van 31, 34 en 37 jaar komen uit Rotterdam, Schiedam en Den Haag.

Het Openbaar Ministerie ging over tot de aanhouding, nadat drie woningen en een bedrijfspand in januari waren doorzocht. De douaniers vielen op doordat ze opvallende geldopnamen en stortingen deden met contant geld op hun bankrekening. Volgens het OM stonden die bedragen niet in verhouding tot hun legale inkomsten als douanier.

Het OM heeft niet bekendgemaakt om hoeveel geld het ging.

Om de veiligheid en integriteit te vergroten binnen de Rotterdamse haven, zijn instanties enkele jaren geleden nauw gaan samenwerken. In dat samenwerkingsverband zitten OM, politie, douane, ondernemersvereniging Deltalinqs, de gemeente en het Havenbedrijf.