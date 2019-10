'Gemeente wist van bonte knaagkever in toren Bolsward'

Het had al veel eerder bekend kunnen zijn dat de toren van het stadhuis in het Friese Bolsward aangetast was door de bonte knaagkever. Dat zegt oud-woordvoerder van de gemeente Bolsward en historicus Willem Haanstra. Afgelopen zaterdag werd de toren van het stadhuis ontmanteld, omdat de eikenhouten draagconstructie te instabiel was geworden door de kever.

Volgens Haanstra was al sinds de jaren 50 bekend dat de knaagkever de constructie aantast. De zorg voor de toren werd volgens hem niet goed overgedragen toen Bolsward in 2016 deel werd van de gemeente Súdwest-Fryslân. "Ik denk dat het accent lag op de uitbouw van het stadhuis en dat er te weinig aandacht was voor het monument zelf", vertelt hij aan Omrop Fryslân.

'Dweilen met de kraan open'

Volgens de oud-woordvoerder heeft het hoofd van het bouwteam van de gemeente Bolsward meerdere keren tegen hem gezegd dat het 'dweilen met de kraan open' was. De kever kon met de behandeling die er toen was niet worden bestreden en de gemeentelijke middelen waren er niet om een grote renovatie te doen, aldus Haanstra.

Gemeente Súdwest-Fryslân erkent dat de gemeente wist dat er sporen waren van de kever, maar stelt dat verschillende onderzoeken aantoonden dat er 'weinig tot geen activiteit' bespeurbaar was. De omvang van het probleem werd pas duidelijk nadat er een plan was gemaakt om het stadhuis te restaureren.

Met de restauratie hoopt de gemeente voor de komende vijftig jaar klaar te zijn, al is niet uitgesloten dat de kever weer terugkeert. Bij de restauratie wordt oorspronkelijk materiaal van de toren gebruikt.

Het eerste deel van de toren is zaterdag naar beneden gehaald; het tweede stuk is vandaag aan de beurt en dinsdag zal dat stuk samen met het laatste deel van de toren per schip naar Sneek worden gebracht, waar de delen worden gerestaureerd.