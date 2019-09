Deel toren stadhuis Bolsward staat op instorten door de bonte knaagkever

Bij werkzaamheden aan het stadhuis in Bolsward (Friesland) is gebleken dat de bouwkundige staat van de toren zo slecht is, dat het bovenste deel eraf gehaald moet worden. Dat gebeurt morgenochtend al.

Het stadhuis wordt gerenoveerd en tijdens het werk bleek de draagconstructie van de toren er slechter aan toe dan voorzien. Boosdoener is de bonte knaagkever.

Burgemeester De Vries van Súdwest-Fryslân laat aan Omrop Fryslân weten dat de veiligheid van de inwoners voorop staat. De straten bij het oude stadhuis zijn al dicht voor het verkeer."We nemen geen risico's, daarom halen we het bovenste deel er zo snel mogelijk af."

Knaagkever

De bonte knaagkever heeft een voorkeur voor eikenhout en komt met name voor in historische gebouwen, waar het hout vol schimmels en vocht zit, schrijft de Nederlandse Vereniging voor Plaagdiermanagement Bedrijven (NVPB) op zijn website. De kever van zo'n 6 millimeter lang is moeilijk te vinden, omdat hij zich in de kern van een balk kan vermenigvuldigen en het hout van binnenuit opvreet.