Bonden en werkgevers: bouw nieuwe onderzeeërs in Nederland

De vakbonden en werkgeversorganisatie VNO-NCW willen dat de nieuwe onderzeeboten die de marine wil aanschaffen zo veel mogelijk van Nederlandse makelij worden. Dat schrijven ze in een brief aan het kabinet en de Tweede Kamer, bevestigt voorzitter Hans de Boer van VNO-NCW na een bericht in De Telegraaf.

De huidige vier Nederlandse onderzeeboten kunnen in principe tot 2025 mee. Voor daarna wil Defensie voor minstens 3,5 miljard euro vier nieuwe onderzeeërs aanschaffen. Vier scheepswerven zijn in de race om die nieuwe boten te bouwen: het Franse Naval Group, Navantia uit Spanje, Saab Kockums uit Zweden en het Duitse TKMS.

Twee van die partijen hebben inmiddels afspraken gemaakt met Nederlandse bedrijven om samen te werken: Saab met Damen, en Naval met Royal IHC. Volgens De Telegraaf heeft de combinatie Saab/Damen de beste papieren, maar zit Naval hen op de hielen.

Tienduizenden banen

De bonden en VNO-NCW hopen op veel Nederlandse inbreng. "We denken dat het er wel in zit", zegt De Boer in het NOS Radio 1 Journaal. "In de eerste plaats is het prachtig dat werkgevers en werknemers na het pensioenakkoord weer samen optrekken. Het gaat om een enorme opdracht, waar tienduizenden banen mee gemoeid zijn. Ook hooggeschoolde banen, met veel innovatie. Wij zeggen: laten we de industriepolitiek en het werkgelegenheidsaspect goed meewegen bij de aanschaf."

De favoriet van de vakbeweging is de combinatie Damen/Saab. De bonden hebben met hen afspraken gemaakt over werkgelegenheid, stages en opleidingen. De Boer: "En de vakbeweging heeft samen met ons een brief gestuurd aan Defensie. Het gaat niet alleen om de bouw van de onderzeeërs nu, maar ook om de exportcapaciteit die je daarmee opbouwt. Ook andere landen moeten nieuwe onderzeeërs hebben. Doen we dit op een goede manier, dan kunnen we die kennis en productie exporteren."

De werkgeversvoorzitter noemt het van belang dat de overheid er ook rekening mee houdt dat de economie begint af te koelen. Hij wijst op de arbeidstijdverkorting die in de Duitse industrie wordt aangevraagd. "Het is van belang dat we hoogtechnologisch werk, maar ook werk voor met de handen, zoveel als mogelijk in Nederland houden."