Koraal Curaçao vernield door olieplatform

Op Curaçao is een deel van het koraalrif van Boca Sami vernield door een mobiel olieplatform. Dat dreigde vorige week bij een storm op de kust terecht te komen. De bemanning heeft toen de schroeven aangezet om op positie te kunnen blijven, met fatale gevolgen voor het koraal.

Duikers ontdekten na het weekend de schade. Over een lengte van zo'n 60 meter is het koraal wit uitgeslagen of afgestorven. Ook zijn er volgens de duikers kuilen ontstaan.

Dit is wat de duikers aantroffen: