Agent in Dallas die buurman aanzag voor inbreker veroordeeld voor moord

Een voormalige Amerikaanse agent die vorig jaar in Dallas per ongeluk haar bovenbuurman doodschoot, is door de jury veroordeeld wegens moord. De uitspraak werd door aanhangers van de Black Lives Matter-beweging verwelkomd. Zij vinden dat de politie in het onderzoek naar de moord van een witte agent op haar zwarte buurman racistisch te werk is gegaan.

De moord zelf lijkt een vergissing te zijn geweest. De vrouwelijke agent kwam in september vorig jaar na een lange dienst aan bij het appartementencomplex waar ze woonde. Haar appartement was op de tweede verdieping, maar ze liep door naar de derde. Volgens het Openbaar Ministerie was ze afgeleid omdat ze seksueel getinte berichtjes met een collega-agent uitwisselde.

Toen ze zag dat de deur van het appartement, waarvan ze dacht dat het haar woning was, niet op slot was, werd ze naar eigen zeggen doodsbang. Het kwam niet in haar op om collega's te hulp te roepen en ze ging met getrokken pistool naar binnen. Het OM zegt dat de bovenbuurman in de kamer in een stoel zat toen de agente hem doodschoot. Zelf verklaarde ze dat de man overeind kwam toen ze vuurde.