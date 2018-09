Politieagent vergist zich in appartement en schiet zwarte 'inbreker' dood

In Dallas heeft een witte politieagent een onschuldige zwarte man doodgeschoten in zijn eigen huis. De 30-jarige vrouw zegt dat ze dacht dat ze haar eigen appartement was binnengegaan en daar een inbreker aantrof, maar ze was in het appartement van haar buurman terechtgekomen en schoot hem neer.

De 26-jarige Botham Shem Jean overleed op weg naar het ziekenhuis. De agent werd pas na drie dagen opgepakt. De moeder van het slachtoffer vraagt zich in de Amerikaanse media af of dat ook was gebeurd als het een wit slachtoffer was geweest.

Er zijn verder geen details over de fatale schietpartij bekendgemaakt. Agent Amber Guyger is voorlopig op vrije voeten; er is een borgsom van 300.000 dollar betaald.

Kerk

Het slachtoffer deed veel voor de kerk in Dallas. De kerkgemeenschap heeft geschokt gereageerd op zijn dood.

Ook de burgemeester van Dallas is gechoqueerd. "Botham Jean was precies het soort burger dat we in onze stad willen hebben", zegt hij.