Ex-verslavingsgoeroe Keith Bakker aangehouden in zedenzaak

De voormalige verslavingsgoeroe en tv-presentator Keith Bakker (58) is aangehouden in Amsterdam, zegt de politie na berichtgeving van het AD. Bakkers advocaat bevestigt dat het gaat om een zedenzaak en dat hij wordt verhoord.

Volgens een manifest op Bakkers website gaat het om een aangifte van zijn "ex-vriendin", die 18-jarig was ten tijde van de relatie in 2017 en 2018. De politie en zijn advocaat willen daar niets over kwijt.

De politie zei een aantal dagen geleden al dat Bakker zich moest melden. Dat ging niet meteen, omdat hij in het buitenland zat, zegt zijn advocaat. Na "goed overleg" met de politie heeft hij zich gemeld op het bureau.

'Niets verkeerd'

In een verklaring op zijn website zegt Bakker dat hij niets verkeerd heeft gedaan. In die verklaring zijn ook passages uit intieme chatgesprekken met de vrouw opgenomen.

Bakker werd in 2012 veroordeeld tot vijf jaar cel wegens verkrachting van drie meisjes, die hij behandelde tegen hun verslaving. Het OM had destijds zeven jaar geëist wegens misbruik en verkrachting van negen meisjes en vrouwen, maar de rechtbank achtte dat in zes gevallen niet bewezen.