College Den Haag vraagt verdachte wethouders tijdelijk terug te treden

Het college van burgemeester en wethouders in Den Haag heeft wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui gevraagd om tijdelijk terug te treden. De werkzaamheden van de twee wethouders worden met onmiddellijke ingang verdeeld onder de overige leden van het college.

"Het is in dit land zo dat je onschuldig bent tot het tegendeel bewezen is", staat in een verklaring. "Maar de verdenkingen van het OM zijn zo ernstig dat het college van mening is dat het goed besturen van de stad wordt belemmerd als personen waartegen de verdenkingen zijn gericht taken kunnen uitvoeren namens het stadsbestuur."

Locoburgemeester

De Mos is wethouder van Economie, Sport en Buitenruimte en daarnaast eerste locoburgemeester. Guernaoui is wethouder van Financiën, Integratie en Stadsdelen.

De twee wethouders worden verdacht van omkoping en corruptie. Ze zaten vanmiddag bij de rijksrecherche. Het is niet duidelijk of ze daar nog steeds zijn.

Eerder vandaag doorzocht de rijksrecherche in het stadhuis van Den Haag de werkkamers van De Mos en Guernaoui. Ook hun woningen, de woonadressen van drie Haagse ondernemers en de werkplekken van een aantal ambtenaren werden doorzocht.