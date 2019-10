Man die Volkert-bericht plaatste na winst FvD niet vervolgd

Het Openbaar Ministerie gaat de man die eerder dit jaar een bericht op Facebook plaatste met de tekst 'Volkert waar ben je', niet vervolgen. Zijn bericht was een reactie op de winst van Forum voor Democratie tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. Thierry Baudet deed aangifte wegens bedreiging en opruiing, maar volgens het OM kan de man niet worden vervolgd.

De man - een voormalig universitair docent van de Universiteit Utrecht - verwees met zijn Facebookbericht naar de moord op Pim Fortuyn die werd gepleegd door Volkert van der Graaf. Het OM zegt te begrijpen dat de verwijzing ongepast is, maar ziet geen reden voor vervolging.

"Voor bedreiging of opruiing moet iemand de opzet hebben om een ander vrees aan te jagen of om anderen te bewegen een strafbaar feit plegen", schrijft het OM in een persbericht. De man zou het bericht hebben geplaatst op de Facebookpagina van iemand waar hij regelmatig felle discussies mee voerde. De twee personen zouden politieke ideeën hebben die ver uit elkaar liggen. De persoon die het Facebookbericht kreeg, heeft dit vervolgens breed verspreid, niet de onderzochte man.

Discussie uitlokken

Het OM is van mening dat de man die het bericht heeft geschreven, een discussie wilde uitlokken met de persoon aan wie het bericht gericht was. "Hij heeft niet de opzet gehad met zijn bericht de politiek leider van het FvD of zijn partijgenoten te willen bereiken of om hen vrees aan te willen jagen", zegt het OM.

De formulering van 'Volkert, waar ben je?' is volgens het OM onvoldoende concreet, waardoor er geen sprake is van bedreiging of opruiing. De verwijzing naar de moord op Fortuyn is duidelijk, maar het OM vindt dat er niet daadwerkelijk werd gedreigd. "Ook is er geen sprake van een directe oproep tot het plegen van een strafbaar feit."