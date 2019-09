Aboutaleb: Nederlandse aanwezigheid in Colombia nodig in strijd tegen drugs

"Voor het uitwisselen van beelden, gegevens, namen. Een van de eenvoudige dingen is om hier iemand van ons neer te zetten. Maar dat gebeurt nu niet. Ik denk dat het belangrijk is dat we dit soort dingen in de toekomst wel gaan doen met elkaar."

Om drugshandel in de hele keten te bestrijden - van Colombia tot in de rechtszaal - is volgens Aboutaleb minstens een half miljard euro nodig. "We hebben daar deze regeringsperiode 280 miljoen euro van gekregen, daar moeten we weer 140 miljoen euro van inleveren. Dat is onbegrijpelijk. Het is belangrijk dat we de komende periode juist meer investeren in de hele veiligheidsketen, inclusief onze AIVD."

Scheepvaartbedrijven

De Rotterdamse burgemeester wil ook dat scheepvaartbedrijven een schakel worden in de keten. Zij zouden medeverantwoordelijk gehouden moeten worden voor drugsladingen op hun schepen.

"Zij zijn tot nu toe buiten beeld gebleven. Die bedrijven zeggen: 'wij zijn een soort ezel, wij vervoeren containers en aan ons lijf kleeft niks'. Ik denk dat we daar gewoon eens naar zouden moeten kijken. De Amerikanen hebben deze zomer een schip van rederij MSC aan de ketting gelegd, omdat die voor een miljard dollar aan drugs aan boord had."

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders zegt in het radioprogramma Nieuws & Co verbaasd te zijn over de uitspraak van Aboutaleb. "De burgemeester spreekt over internationale samenwerking, dat is iets dat wij van harte toejuichen. Tegelijkertijd vinden wij zo'n uitspraak voor de burgemeester van een havenstad wat vreemd, omdat hij zo wijst op de zeescheepvaart terwijl hij heel goed weet dat wij onderdeel van een keten zijn", zegt directeur Annet Koster.

"Nederland kent relatief weinig grote containerschepen. We hebben een rol in de keten, maar zijn niet verantwoordelijk", aldus Koster.