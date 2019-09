'Screening van Europese commissarissen moet anders'

In het Europees Parlement gaan stemmen op om de screening van commissarissen te veranderen. Aanleiding is de afwijzing vanochtend van de Roemeense en de Hongaarse kandidaat door de justitiecommissie.

"Het zijn politici die juristje proberen te spelen", zegt VVD-Europarlementariër Liesje Schreinemacher, die bij de stemming aanwezig was. Ze omschrijft de procedure als "chaotisch".

Politiek gekrakeel

"Dit is niet de manier om kandidaten te beoordelen. Het gebeurt door politici en die nemen hoe dan ook een politiek besluit, waar politiek gekrakeel over ontstaat. Dat wil je niet hebben, want we willen een onafhankelijk oordeel over de vraag of er sprake is van belangenverstrengeling."

De huidige procedure werd vijf jaar geleden bedacht, nadat in een hoorzitting met de Spaanse eurocommissaris Cañete (energie) veel gedoe was ontstaan over familieleden die belangen zouden hebben in de energiesector. Om onduidelijkheid over belangen te voorkomen, moesten de kandidaten voortaan vooraf gescreend worden door een speciale commissie.

Op de schop

Dat werd de juridische commissie van het parlement, maar die commissie kan niet zelfstandig grondig onderzoek laten doen. En dus is er veel kritiek. Het Franse parlementslid Manon Aubry van Frankrijk Rebels zei na afloop van de vergadering vanochtend dat de procedure op de schop moet.

"Het parlement onderzoekt maar een beperkt deel. In Frankrijk worden bankrekeningen onderzocht en wordt je hele hebben en houden doorgelicht. Dat kan niet in het Europees Parlement en daardoor ontstaat willekeur, waardoor de ene commissaris strenger wordt behandeld dan de andere."

Schoonheidsprijs

Ook de kandidaat-commissaris Maros Sefcovic zei tijdens de eerste hoorzitting van het parlement: "Deze procedure verdient niet de schoonheidsprijs, we hebben een onafhankelijke ethische commissie nodig van mensen met veel kennis."

In Nederland worden politici die staatssecretaris of minister willen worden gescreend door de AIVD. Ook heeft de dienst toegang tot bankrekeningen van toekomstige bewindspersonen.

Ursula von der Leyen, de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, heeft ondertussen aan Hongarije en Roemenië gevraagd om met nieuwe namen te komen voor de post van eurocommissaris.