Vanaf morgen geen 130 meer op snelwegen bij Veluwe

Vanaf morgen mag er op drie snelwegen rond de Veluwe niet langer 130 kilometer per uur gereden worden. Vanwege de uitspraak van de Raad van State over stikstof gaat op deze stukken snelweg de maximumsnelheid terug naar 120 kilometer per uur.

Het gaat om de A1 tussen de aansluiting Barneveld en knooppunt Beekbergen, de A28 tussen de aansluiting Strand Nulde en knooppunt Hattemerbroek en de A50 tussen knooppunt Beekbergen en de aansluiting Epe.