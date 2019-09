'Mister Porsche' Ben Pon overleden

Ben Pon is vandaag op 82-jarige leeftijd overleden. Pon, die ook wel Mister Porsche werd genoemd, zette zich jarenlang in voor de opbouw van de Porsche-organisatie in Nederland. Zijn leven stond in het teken van snelle auto's; hij was de oudste nog levende Nederlandse Formule-1 coureur.

Pon werd in 1936 geboren in Leiden, als zoon van de oprichter van familiebedrijf Pon Holdings, die in 1947 begon met de import van de Volkswagen Kever. In 1961 werd hij autocoureur en debuteerde hij voor Porsche op de Nürburgring. In datzelfde jaar maakte Pon zijn debuut in de Formule 1 op Zandvoort, de enige keer dat hij deelnam aan een Grand Prix.

Pon zat niet alleen achter het stuur van zijn Porsche. Vier jaar later werd hij directeur van Pon Porsche Import. Binnen het bedrijf hield hij zich bezig met de verzelfstandiging en professionalisering van de Nederlandse Porsche-activiteiten.