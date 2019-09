Hoera! Het frietje bestaat 150 jaar en dat wordt gevierd met een smulgids

Aardappelen eten doen we in Nederland al vanaf 1593. Maar friet eten doen we veel minder lang, namelijk nog maar 150 jaar. En dat wordt vandaag gevierd in Houten op het Frituurwereld Event.

Anderhalve eeuw geleden werd op een kermis in Breda de eerste portie verkocht. Inmiddels is het frietje niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven; we eten per persoon gemiddeld zo'n 40 tot 50 frietjes (van ongeveer 180 gram) per jaar. In totaal hebben we met elkaar al zo'n 57 miljard porties friet verorberd.

Streetfood

Hoewel er een lichte daling te zien is in onze frietconsumptie, is friet hip. Ga naar een willekeurig foodfestival en je vindt er hoogstwaarschijnlijk wel een friettruck, misschien zelfs wel meerdere. "Friet is van oorsprong streetfood en streetfood is hip", zegt Ubel Zuiderveld, hoofdredacteur van vakblad Frituurwereld.

Zuiderveld bestudeert al een kwart eeuw de frietconsumptie. Volgens hem stamt ons frietje uit de tijd van de Franse Revolutie. "Gefrituurde aardappels op straat begon in de straten van Parijs. Dat is opgetrokken via Noord-Frankrijk, naar Wallonië, door Vlaanderen en zo naar Nederland gekomen."