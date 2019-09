Drie partijen bereiken akkoord over nieuwe Vlaamse regering

Ruim vier maanden na de verkiezingen is in België een akkoord bereikt over een nieuwe Vlaamse regering. De Vlaams-nationalistische N-VA, de christen-democratische CD&V en de liberale Open VLD zijn het eens geworden over "een stevig pakket aan maatregelen voor een sterk Vlaanderen", meldt Jan Jambon, de nieuwe Vlaamse premier.

Het akkoord is bereikt na een laatste nacht van onderhandelen en wordt om 12.00 uur gepresenteerd. "We hebben een nogal lijvig regeerakkoord geschreven, alles is goed uitgediscussieerd", zei Jambon vanochtend vroeg in een korte verklaring. Hij voegde eraan toe dat de financiële besprekingen een flinke klus waren, maar dat het nu allemaal rond is. "Hier staat een moe, maar tevreden man."

De ministersposten zijn nog niet ingevuld; de partijen moeten eerst goedkeuring geven aan het akkoord. Dat zal morgenavond naar verwachting gebeuren. Premier Jambon was in het vorige kabinet minister van Binnenlandse Zaken.

Vlaams Belang

Bij de verkiezingen op 26 mei was de grootste winst voor het uiterst rechtse Vlaams Belang, dat 18 procent van de stemmen kreeg. Dat ging grotendeels ten koste van de Vlaams-nationalistische partij N-VA, maar die partij bleef wel de grootste.

In Wallonië won links de verkiezingen. Daar is de voormalige federale eerste minister Elio Di Rupo de nieuwe premier. Hij leidt een coalitie van de socialistische PS, de liberale MR en de groene partij Ecolo.

Een federale regering lijkt nog ver weg, vanwege de grote verschillen in uitkomsten in de Belgische deelgebieden. Di Rupo leidt de besprekingen voor een federale regering.