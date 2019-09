KPN ziet af van benoeming van in opspraak geraakte Belgische topvrouw

Dominique Leroy gaat toch niet aan de slag bij KPN als topvrouw. Het telecombedrijf heeft bekendgemaakt af te zien van haar benoeming.

De Belgische Leroy werd begin deze maand gepresenteerd als nieuwe bestuursvoorzitter voor KPN en zou op 1 december beginnen. Ze kwam van het Belgische telecombedrijf Proximus.

De afgelopen weken deed justitie in België meerdere huiszoekingen in een onderzoek naar handel met voorkennis. Leroy had in augustus een pakket Proximus-aandelen ter waarde van 285.000 euro verkocht.

Onzekerheid

Volgens KPN is de onzekerheid door het onderzoek tegen Leroy niet in het belang van het bedrijf en daarom gaat de benoeming niet door. KPN noemt het een moeilijk besluit, omdat het Leroy als een "uitmuntende" topvrouw zag.

Joost Farwerck blijft voorlopig aan als waarnemend bestuursvoorzitter, sinds de Italiaan Ibarra besloot te stoppen als topman van KPN.