Huiszoeking bij beoogd KPN-topvrouw Dominique Leroy

Justitie in Belgiƫ heeft huiszoekingen laten doen in het hoofdkantoor van telecombedrijf Proximus en de woning van topvrouw Dominique Leroy. Dat heeft het parket in Brussel aan Belgische media laten weten.

Details wil het parket niet geven, maar de huiszoekingen hebben mogelijk te maken met de verkoop door Leroy van aandelen in Proximus, het bedrijf dat ze morgen verlaat. Ze is beoogd bestuursvoorzitter van telecomaanbieder KPN.

Twee weken gelden kondigde ze haar overstap naar KPN aan. Een dag later maakte de Belgische beurswaakhond FSMA bekend dat er een onderzoek naar handel met voorkennis naar haar was gestart.

Negatieve gevolgen

Dat is in Belgiƫ een standaardprocedure. Wanneer een leidinggevende weggaat bij een bedrijf, heeft dat vaak negatieve gevolgen voor de beurskoers. Leroy heeft in augustus een pakket Proximus-aandelen ter waarde van 285.000 euro verkocht.

De koers van het aandeel van Proximus daalde nadat Leroy haar vertrek bekend had gemaakt. Zelf zegt ze dat ze de aandelen al langer kwijt wilde, maar dat regelgeving dat verbood.