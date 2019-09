Onderzoek naar verdachte beurstransactie nieuwe topvrouw KPN

De Belgische beurswaakhond FSMA onderzoekt een aandelentransactie van Dominique Leroy, over wie gisteren bekend werd dat ze aantreedt als topvrouw bij KPN. Een maand voor ze haar vertrek als ceo bij het Belgische telecombedrijf Proximus aankondigde, verkocht ze aandelen ter waarde van 285.000 euro, schrijven Belgische media.

Dit soort onderzoeken wordt gedaan om te kijken of er sprake is van voorkennis. Wanneer een leidinggevende weggaat bij een bedrijf, heeft dat vaak negatieve gevolgen voor de beurskoers. De koers van het aandeel van Proximus daalde nadat Leroy aankondigde te vertrekken. Met voorkennis van beursgevoelige informatie handelen in aandelen is verboden.

Leidinggevenden in Belgiƫ zijn verplicht melding te maken van een beurstransactie als het gaat om een bedrag hoger dan 5000 euro in een jaar. De FSMA maakt die gegevens dan openbaar. De waakhond zegt in een reactie dat het gaat om een standaardprocedure.

Leroy is nog tot 1 december ceo van Proximus. Volgens vakbonden is haar positie onhoudbaar. Er zou sprake zijn van een "vertrouwensbreuk" doordat Leroy overstapt naar directe concurrent KPN.