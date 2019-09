Oogstverbod rond Rouen na brand in chemische fabriek

Boeren in de regio rond de Franse stad Rouen mogen hun oogst niet binnenhalen. Mogelijk zitten er schadelijke stoffen op de gewassen en in de landbouwgrond na een enorme brand die vorige week woedde in een chemische fabriek. Ook dierlijke producten uit de regio mogen voorlopig niet worden verkocht.

De brand verwoestte donderdag een groot deel van de chemische fabriek van Lubrizol, een fabrikant van industriële smeermiddelen en brandstofadditieven. Het complex van Lubrizol ligt drie kilometer van het centrum van de Normandische stad.

Over de oorzaak van de brand, die gepaard ging met explosies en een enorme rookontwikkeling, is nog niets bekend. Roetresten verspreidden zich over een gebied tot 22 kilometer van Rouen. Alle landbouwproducten in dit gebied moeten worden vernietigd.