Grote brand in chemische fabriek Normandië

Volgens de autoriteiten zijn er geen giftige stoffen vrijgekomen. Wel is de nabijgelegen rivier de Seine mogelijk vervuild geraakt, al is de drinkwatervoorziening voor de inwoners van Rouen niet in gevaar.

Het is niet voor het eerst dat er problemen zijn bij deze chemische fabriek in Rouen. Zo lekte in 2015 nog zo'n tweeduizend liter olie uit de fabriek dat in het riool van de stad terechtkwam.

De minister van Binnenlandse Zaken Castaner heeft gezegd een onderzoek te starten naar de oorzaak van de brand.