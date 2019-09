Zwaargewonde bij schietincident in centrum Rotterdam

Bij een schietpartij voor een café in het centrum van Rotterdam is een 26-jarige man zwaargewond geraakt, meldt de politie. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens omstanders is er met een automatisch wapen zo'n tien keer geschoten. Dat gebeurde rond 21.30 uur op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam en daar was het op dat moment erg druk. Er zijn kogelgaten in de gevel van het café zichtbaar en op straat zijn negen kogelhulzen gevonden.

Na het schietincident zou een auto met een Belgisch kenteken zijn weggereden. De politie heeft een groot gebied afgezet om eventuele sporen veilig te stellen en te voorkomen dat hulpverleners worden gestoord. De Rotterdamse politie roept getuigen op om tips door te geven via 112.

Vuurwapengeweld in de stad

Vorige week kondigden de gemeente, het Openbaar Ministerie en de politie onorthodoxe maatregelen aan om het vuurwapengeweld in Rotterdam aan te pakken. In de eerste helft van het jaar waren er in de stad al 72 schietpartijen, evenveel als in heel 2018.