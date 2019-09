Ook snelwandelaars bevangen door hitte op nachtelijk WK Doha

Onder de uitvallers was ook titelverdediger Yohann Diniz, die na 16 kilometer opgaf. "Ik kon mijn ritme niet vinden. Ik heb mijn best gedaan, maar het was te veel", zei de Fransman boos en teleurgesteld.

Vooraf was er al kritiek op het besluit het WK in Qatar te houden, vanwege de hitte en de hoge luchtvochtigheid. Dit soort langeafstandsraces kan niet in een sporthal met airconditioning worden gehouden, zoals andere onderdelen. De organisatie wilde echter proberen een ander publiek enthousiast te krijgen en koos toch voor Qatar.

De organisatie had de deelnemers al maanden vooraf gewaarschuwd rekening te houden met het extreme klimaat. Daarnaast was het medische team uitgebreid en kwamen er meer waterpunten. Ook werden de races 's nachts gehouden, als het minder warm is.

Oudste medaillist

Na de marathon van gisteren moest één atleet korte tijd in het ziekenhuis worden opgenomen ter observatie. Dertig anderen zochten uit voorzorg medische hulp in het stadion. Van de 68 deelnemers moesten er 28 opgeven.

Bij het snelwandelen won uiteindelijk de Japanner Suzuki Yusuke, in een tijd van 04:04:20. João Vieira werd tweede. Met zijn 43 jaar is hij de oudste medaillewinnaar in de geschiedenis van het evenement.

Makkelijk was het niet voor de Portugees. "Het was de hel. Zo heet, zo erg. Het lukte alleen met veel ijs en koud water."