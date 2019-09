SGP schrikt van pleidooi voor kindereuthanasie

SGP-leider Van der Staaij is geschrokken van het pleidooi van kinderartsen om euthanasie bij kinderen onder de 12 jaar mogelijk te maken. Volgens hem dreigt opnieuw een grens te worden verlegd voor wilsonbekwamen.

Nu is actieve levensbeëindiging bij kinderen onder de 12 in alle gevallen verboden omdat ze wilsonbekwaam zijn. Kinderartsen worstelen daarmee; ze zeggen dat kinderen tijdens het stervensproces soms onnodig lijden.

Leeftijdsgrens

Er zijn in Nederland ongeveer 60 kinderartsen die geregeld te maken hebben met het overlijden van ongeneeslijk zieke kinderen. Van hen hebben er 38 meegewerkt aan een onderzoek van UMCG-hoogleraar Verhagen; 32 van hen vinden dat actieve levensbeëindiging mogelijk moet zijn als een kind ondraaglijk lijdt en de ouders erom vragen.

De artsen hebben het onderzoek gisteravond aangeboden aan de Tweede Kamer. De streng christelijke Van der Staaij is "zeer bezorgd", schrijft hij op Twitter. Hij wijst erop dat er bij allerlei medische beslissingen een leeftijdsgrens geldt en dat die zeker bij euthanasie van belang is.

"De SGP is voor de allerbeste zorg om lijden te verlichten en blijft principieel tegen doden op verzoek", zegt hij verder. In de reacties op zijn Twitterbericht vragen sommige mensen zich af waarom de SGP dan wel voor de doodstraf is.